Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
10.03.2026 11:48:00
Should Investors Avoid Rigetti Computing as It Struggles to Generate Revenue?
Shares of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) fell last week after the company failed to meet modest revenue expectations in its most recent quarter. Rigetti is one of a handful of quantum computing stocks that have caught the attention of investors. While the stock's post-earnings decline sent its shares down more than 25% year to date, its shares are still up 78% over the past year, as of this writing.With the company struggling to generate any meaningful revenue, the question is whether investors should buy the dip or avoid the stock.Image source: Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
|
05.03.26
|Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|14,85
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.