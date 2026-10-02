Should You Buy Amazon Stock (AMZN) in October?

Investors who have been fortunate enough to have owned Amazon (NASDAQ: AMZN) over the years have certainly boosted their portfolios' performance. The megacap enterprise, valued at $2.7 trillion, has a leadership position in numerous industries. Its success is a direct result of founder Jeff Bezos' philosophy of obsessing over the customer.

This business is probably still at the top of every investor's watch list. Should you buy Amazon stock in October?

Continue reading