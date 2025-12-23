Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
23.12.2025 17:25:00
Should You Buy Bloom Energy While It's Under $100?
Bloom Energy (NYSE: BE) stock is going through whiplash. After skyrocketing over 500% on the year, the energy stock has fallen over 40% from its recent 52-week high of $147.86 to about $82 a share. So what's the deal? Why is Bloom falling, and should you buy while shares trade in the double digits?The first thing to know about Bloom Energy is the artificial intelligence (AI) narrative behind it. Bloom's novel energy technology, solid oxide fuel cells, or "energy servers" as Bloom calls them, can provide on-site power to AI data centers. That's clutch, because the grid in many regions simply isn't built for the kind of round-the-clock power that data center operators are demanding.Image source: Bloom Energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
