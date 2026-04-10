BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.04.2026 22:18:00

Should You Buy BYD Before or After China's Auto Market Implodes?

Rumblings and frustration with both foreign and domestic automakers in China's market are growing louder. The Chinese market has been in a deep price war since a plethora of domestic electric vehicle (EV) makers have popped up, saturating the market. This was happening just as the government was withdrawing subsidies, creating a precarious situation.Consolidation could be a huge opportunity for BYD (OTC: BYDDY) and its investors, but should you buy now or wait until the industry balances?Recent data from the China Automobile Dealers Association emphasizes how dire the situation has become for profitability in the region. About 56% of dealerships in China reported losses last year, up sharply from 42% the year before. When removing the dealerships that merely broke even, less than 25% of dealers turned a profit last year, down from a still disappointing 39% in 2024. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu BYD Co. Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BYD Co. Ltd. 11,49 2,10% BYD Co. Ltd.
BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H- 11,30 2,26% BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:32 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen