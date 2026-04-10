BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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10.04.2026 22:18:00
Should You Buy BYD Before or After China's Auto Market Implodes?
Rumblings and frustration with both foreign and domestic automakers in China's market are growing louder. The Chinese market has been in a deep price war since a plethora of domestic electric vehicle (EV) makers have popped up, saturating the market. This was happening just as the government was withdrawing subsidies, creating a precarious situation.Consolidation could be a huge opportunity for BYD (OTC: BYDDY) and its investors, but should you buy now or wait until the industry balances?Recent data from the China Automobile Dealers Association emphasizes how dire the situation has become for profitability in the region. About 56% of dealerships in China reported losses last year, up sharply from 42% the year before. When removing the dealerships that merely broke even, less than 25% of dealers turned a profit last year, down from a still disappointing 39% in 2024. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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