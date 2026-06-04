Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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04.06.2026 06:30:00
Should You Buy D-Wave Quantum Stock While It's Under $35?
Quantum stocks are back, it seems, and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) is no exception. Shares of the quantum "pure play" are up 109% in the last two months.A broader market rally has helped -- the S&P 500 is up 15.6% in the last month, the Nasdaq Composite is up 23.8% -- but some key catalysts have renewed investor faith in the sector.First, Nvidia announced Ising, a new family of open-source AI models designed to accelerate quantum computing research. And the U.S. Department of Commerce announced a new $2 billion quantum investment program. D-Wave will receive $100 million in federal funding. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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