Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
|
12.11.2025 03:50:00
Should You Buy Nio While It's Below $7?
After briefly surging to a high of $7.89 per share in October, the stock of Chinese electric vehicle (EV) manufacturer Nio (NYSE: NIO) has dropped 13% and is now back below the $7 mark.Once-bitten, twice-shy investors might look at Nio's 2021 share price of $62.84 and see nothing but another failed EV stock. However, Nio has been quietly ramping up manufacturing, introducing popular new designs, and expanding its global footprint, to the point that shares have now more than doubled from their recent five-year lows.Can Nio reclaim some of its former glory (and, better yet, its former market cap), or should investors still be steering clear?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
