Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
25.02.2026 20:45:00
Should You Buy NuScale Power While It's Below $15?
NuScale Power (NYSE: SMR) develops small modular nuclear reactors and has a key first-mover advantage with its nuclear energy technology. The stock surged over the last year, reaching $57 per share in October, but has cooled off significantly in recent months. With the stock now under $15 per share, is NuScale Power stock a buy? Let's dive into its outlook to find out.The nuclear industry operates some of the most stringent and rigorous frameworks to demonstrate safety and secure government approval. NuScale's biggest advantage right now is that its NuScale Power Module is the only small modular reactor with a standard design approval (SDA) from the Nuclear Regulatory Commission (NRC).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)