Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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09.11.2026 22:14:02

Should You Buy Oklo Stock While It's Under $30?

Nuclear technology company Oklo (NYSE:OKLO) offers investors an intriguing growth opportunity: investing in a small stock that has tremendous upside due to its potential role in the artificial intelligence (AI) build-out, rather than investing in a behemoth such as Nvidia. That's because Oklo's powerhouses could potentially be key in providing data centers with round-the-clock energy.

The risk, however, is that it may still be years before it's generating significant revenue. Plus, rising interest rates make the cost of borrowing more challenging.

This year, the stock has declined by more than 60%, now trading below $30. At this reduced price tag, does it make sense to buy Oklo's stock for the long haul?

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