Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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04.09.2026 16:00:00
Should You Buy Stocks Now or Wait for a Pullback? History Offers a Clear Answer
The stock market continues to roll higher, and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) -- the three most commonly used proxies for market health -- have all notched new highs recently. Although there's been some slight pullback over the past few weeks, all three indexes have delivered strong gains year to date.^SPX data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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