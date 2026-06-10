Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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10.06.2026 23:09:00
Should You Buy the Dip on Broadcom Stock?
Broadcom (NASDAQ: AVGO) was one of the better-performing artificial intelligence (AI) stocks of 2026, up by almost 40% year to date -- until June 3, when it reported its fiscal Q2 earnings. Following that report, Broadcom's stock heavily sold off and is down nearly 20% from its all-time high. While it's still in positive territory for the year, it has suffered a major reversal.Was what Broadcom said really that bad? Or is there another force at play here? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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