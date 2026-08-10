Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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10.08.2026 18:45:00
Should You Buy Walmart Stock Before Aug. 20?
On Aug. 20, Walmart (NASDAQ: WMT) will report second-quarter earnings for its fiscal 2027. With the stock price well below its 52-week high of $135.16, shareholders are hoping the retail giant will raise its full-year guidance in hopes of giving the stock price a boost.That said, hoping for a boost in guidance isn't a reason to buy Walmart before Aug. 20, especially since one may not arrive.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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