SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
07.01.2026 15:35:00
Should You Invest $100 in SoFi Technologies Right Now?
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) could be an excellent growth stock to park $100 for the next five years. The shares surged 70% in 2025. The stock currently trades at 51 times this year's earnings projection, which might look expensive for a financial services company, but SoFi is growing rapidly.Here's why the stock is a good investment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu SoFi Technologies
Nachrichten zu SoFi Technologies
|
12.12.25
|SoFi-Aktie: Phänomenale Rally 2025 - setzt das FinTech 2026 seinen Aufwärtstrend fort? (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: SoFi Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.09.25
|NASDAQ-Neuling Figure-Aktie: Anleger feiern erfolgreichen Börsenstart (finanzen.at)
|
28.07.25
|Ausblick: SoFi Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SoFi Technologies
Aktien in diesem Artikel
|SoFi Technologies
|23,73
|3,15%