IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
20.12.2025 09:35:00
Should You Invest $500 in IonQ Right Now?
IonQ (NYSE: IONQ) has consistently surpassed expectations this year. Most recently, it reported $39.9 million in revenue in the third quarter of 2025, which was 37% more than the top end of the expected range and 222% year-over-year growth.Given the recent results and the growth potential of the quantum computing industry, you may be wondering if now is a good time to invest $500 in IonQ. While it's exciting to invest in new technologies, we also need to put IonQ's numbers in perspective.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
