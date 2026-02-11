SHOWA SYSTEM ENGINEERING präsentierte Quartalsergebnisse

SHOWA SYSTEM ENGINEERING gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SHOWA SYSTEM ENGINEERING im vergangenen Quartal 2,25 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHOWA SYSTEM ENGINEERING 2,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at