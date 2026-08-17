Shree Ajit Pulp Paper legte Quartalsergebnis vor

Shree Ajit Pulp Paper hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 20,84 INR. Im letzten Jahr hatte Shree Ajit Pulp Paper einen Gewinn von 7,95 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,59 Prozent auf 2,01 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at