QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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30.06.2026 18:30:00
Sicherheitslücken in Apples AirDrop und Androids Quick Share entdeckt
Sicherheitsforscher haben Schwachstellen in Apples AirDrop sowie in Googles und Samsungs Quick Share gefunden, die Systemabstürze provozieren können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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