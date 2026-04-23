Sicherheitsupdate: Diverse Attacken auf IBM App Connect Enterprise möglich

IFCI International Aktie

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ISIN: US20752B1035

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23.04.2026 11:15:00

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Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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