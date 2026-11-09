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09.11.2026 06:31:29
Siddhi Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Siddhi Acquisition A hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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