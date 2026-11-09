Siddhi Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Siddhi Acquisition A hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at