Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Investment-Tipp
|
23.10.2025 09:17:07
UBS AG beurteilt Siemens-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er habe mit einem erfahrenen deutschen Steueranwalt über die steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen verschiedener Optionen für die Beteiligung an Siemens Healthineers gesprochen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Diese zu behalten oder auszubauen passe nicht zur aktuellen Unternehmensstrategie, und mit einem schrittweisen Verkauf am Markt drohe ein Überhang für die verbleibende Beteiligung. Eine Abspaltung, in deren Rahmen die bestehenden Aktionäre die neuen Anteilsscheine ins Depot gebucht bekämen, wäre typischerweise steuerneutral. Dies würde aber dadurch verkompliziert, dass Siemens sich auf diesem Weg bereits 2018 von einem Teil seiner Beteiligung an dem Medizintechnikkonzern getrennt habe.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse
Um 09:01 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 239,60 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 6,43 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 27 820 Stück. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 30,0 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
22.10.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
22.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
22.10.25
|DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.10.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
21.10.25