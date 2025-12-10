GE Vernova Aktie

GE Vernova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

Investorentag 10.12.2025 10:08:39

Siemens Energy-Aktie profitiert von US-Windkonzern GE Vernova - neues Rekordhoch

Siemens Energy-Aktie profitiert von US-Windkonzern GE Vernova - neues Rekordhoch

Die Signale vom Investorentag des US-Konzerns GE Vernova kommen auch am deutschen Aktienmarkt bei Siemens Energy gut an.

Die Aktien der Münchner erreichten am Dienstagmorgen mit 123,75 Euro ein Rekordhoch. Am Mittwoch gewinnen sie via XETRA erneut zeitweise 3,93 Prozent auf 123,10 Euro. Bei 123,90 verbuchten sie abermals eine Bestmarke. Ihr Jahresplus beträgt damit 146 Prozent. Papiere von GE Vernova gewinnen im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 6,59 Prozent auf 666,53 US-Dollar.

Analysten überschlagen sich in ihren Kommentaren zu der Anlegerveranstaltung des US-Windenergiekonzerns und ihrer Aussagekraft für Siemens Energy regelrecht. Das Margenziel der Amerikaner bis 2028 bedeute für die zuletzt erst aktualisierten Ziele von Siemens Energy weitere Luft nach oben, hieß es von den Experten der Bank of America (BofA). Und dabei sei die Planung sogar noch zurückhaltend.

Ajay Patel von Goldman Sachs weist auf den enormen Bewertungsunterschied zwischen Siemens Energy und GE Vernova auf Basis der Schätzungen zwischen 2028 und 2030 hin - zu Ungunsten des US-Konzerns. Dieser Abstand dürfte sich verringern, glaubt er.

Mit Nordex ist am deutschen Markt ein weiterer Windkraftwert auffällig stark. Die Aktien nähern sich ihrem Jahreshoch. Die Hamburger erhielten den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy. Diesem soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 für große Projekte im Bundesstaat Iowa und anderen Gegenden im Mittleren Westen der USA liefern - wenn die Behörden die Genehmigung erteilen.

Aktien der dänischen Vestas hielten sich derweil nach einer Kaufempfehlung am Jahreshoch vom Vortag. Bei Windkraftanlagen auf Land laufe es klar besser als gedacht, schrieb William Mackie von Kepler Cheuvreux in seiner Kehrtwende von der Abstufung im Juli.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

