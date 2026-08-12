Silence Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Silence Therapeutics stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Silence Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,580 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at