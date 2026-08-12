Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Index-Performance im Blick
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12.08.2026 16:00:32
SIX-Handel Das macht der SPI am Nachmittag
Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,65 Prozent leichter bei 20 379,49 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,543 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,127 Prozent schwächer bei 20 485,90 Punkten, nach 20 511,96 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 485,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20 339,51 Punkten.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,848 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SPI mit 20 023,15 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 18 582,49 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 16 595,35 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,72 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 8,62 Prozent auf 0,63 CHF), ams-OSRAM (+ 5,26 Prozent auf 20,20 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,89 Prozent auf 6,86 CHF), Clariant (+ 4,38 Prozent auf 10,48 CHF) und IVF HARTMANN (+ 4,31 Prozent auf 133,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen EvoNext (-6,05 Prozent auf 2,02 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,88 Prozent auf 224,00 CHF), BioVersys (-3,68 Prozent auf 26,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,64 Prozent auf 0,23 CHF) und Alcon (-3,50 Prozent auf 58,92 CHF).
Die meistgehandelten SPI-Aktien
Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 426 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 321,510 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus
Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu EvoNext Holdings AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|63,76
|0,44%
|ams-OSRAM AG
|20,50
|0,00%
|ASMALLWORLD AG
|0,57
|0,00%
|BioVersys
|26,50
|1,15%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|7,56
|0,00%
|Clariant AG (N)
|11,65
|1,66%
|Curatis AG
|18,55
|-4,38%
|EvoNext Holdings AG
|2,16
|0,00%
|Groupe Minoteries SA
|230,00
|0,00%
|IVF HARTMANN AG
|139,00
|0,36%
|Logitech S.A.
|90,62
|0,09%
|MindMaze Therapeutics
|0,25
|0,82%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,45
|-0,01%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|393,00
|0,05%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 413,39
|0,21%
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