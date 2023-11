SIX-Handel: SLI in Grün

Um 12:10 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,73 Prozent auf 1 678,80 Punkte zu. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,103 Prozent auf 1 668,31 Punkte an der Kurstafel, nach 1 666,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 680,44 Punkte, das Tagestief hingegen 1 666,31 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,390 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2023, den Stand von 1 688,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, stand der SLI noch bei 1 751,29 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, bei 1 654,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,135 Prozent abwärts. Bei 1 810,36 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,32 Prozent auf 32,33 CHF), VAT (+ 2,54 Prozent auf 355,00 CHF), Lonza (+ 1,97 Prozent auf 341,00 CHF), Geberit (+ 1,87 Prozent auf 464,10 CHF) und Partners Group (+ 1,75 Prozent auf 1 046,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ams (-1,06 Prozent auf 3,18 CHF), Swiss Life (-0,91 Prozent auf 546,60 CHF), Sandoz (-0,87 Prozent auf 23,87 CHF), UBS (-0,63 Prozent auf 22,21 CHF) und Novartis (-0,46 Prozent auf 84,49 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 445 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,650 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,28 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

