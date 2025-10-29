Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI

Beim SMI lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 12 366,97 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,457 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 12 365,92 Punkte an der Kurstafel, nach 12 360,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 374,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 359,73 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 1,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12 006,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wurde der SMI auf 11 958,91 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 100,57 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,39 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 5,51 Prozent auf 94,18 CHF), UBS (+ 2,88 Prozent auf 31,81 CHF), Sika (+ 0,98 Prozent auf 160,10 CHF), Partners Group (+ 0,38 Prozent auf 995,80 CHF) und Roche (+ 0,31 Prozent auf 261,90 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-1,08 Prozent auf 146,65 CHF), Novartis (-1,05 Prozent auf 97,83 CHF), Swiss Life (-0,84 Prozent auf 869,60 CHF), Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 569,20 CHF) und Geberit (-0,63 Prozent auf 599,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 001 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 224,655 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

