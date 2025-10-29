Börse Zürich: SMI schwächelt mittags

Der SMI zeigt sich derzeit wenig verändert.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 12 354,35 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,457 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 12 365,92 Punkte an der Kurstafel, nach 12 360,15 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 12 374,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 315,54 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der SMI mit 12 006,71 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11 958,91 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 12 100,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 3,47 Prozent auf 92,36 CHF), Sika (+ 0,98 Prozent auf 160,10 CHF), Holcim (+ 0,87 Prozent auf 71,84 CHF), Partners Group (+ 0,79 Prozent auf 999,80 CHF) und Alcon (+ 0,77 Prozent auf 59,92 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Novartis (-1,00 Prozent auf 97,88 CHF), UBS (-0,71 Prozent auf 30,70 CHF), Geberit (-0,70 Prozent auf 598,60 CHF), Swisscom (-0,51 Prozent auf 580,50 CHF) und Swiss Life (-0,46 Prozent auf 873,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 116 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 224,655 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

