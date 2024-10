SIX-Handel: SLI mit Gewinnen

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,45 Prozent höher bei 1 976,64 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 1 967,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 967,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 1 964,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 976,64 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,108 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, betrug der SLI-Kurs 1 943,64 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, stand der SLI bei 1 956,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, wies der SLI einen Stand von 1 688,81 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Temenos (+ 4,57 Prozent auf 61,75 CHF), Julius Bär (+ 3,03 Prozent auf 53,64 CHF), Sandoz (+ 3,03 Prozent auf 36,68 CHF), Novartis (+ 1,50 Prozent auf 99,04 CHF) und Adecco SA (+ 1,37 Prozent auf 28,14 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ams-OSRAM (-1,60 Prozent auf 10,12 CHF), Kühne + Nagel International (-1,15 Prozent auf 223,20 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 72,58 CHF), Straumann (-0,83 Prozent auf 131,90 CHF) und VAT (-0,71 Prozent auf 417,20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 132 691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 228,671 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

