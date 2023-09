SIX-Handel SLI notiert letztendlich im Minus

Am Mittwoch fiel der SLI via SIX zum Handelsende um 0,71 Prozent auf 1 697,18 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,232 Prozent stärker bei 1 713,20 Punkten, nach 1 709,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 719,08 Punkte, das Tagestief hingegen 1 695,60 Zähler.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 1 717,93 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, bei 1 741,13 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 27.09.2022, mit 1 523,20 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,958 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,80 Prozent auf 62,40 CHF), VAT (+ 2,38 Prozent auf 318,30 CHF), Swatch (I) (+ 1,98 Prozent auf 236,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 32,53 CHF) und Schindler (+ 1,33 Prozent auf 183,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Straumann (-5,04 Prozent auf 115,90 CHF), ams (-3,07 Prozent auf 5,19 CHF), UBS (-2,91 Prozent auf 22,34 CHF), Lonza (-2,38 Prozent auf 422,10 CHF) und Sonova (-2,14 Prozent auf 215,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 12 425 700 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 286,189 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,16 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at