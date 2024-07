SIX-Handel SLI schlussendlich schwächer

Am Freitag tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,42 Prozent leichter bei 1 953,39 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,197 Prozent stärker bei 1 965,54 Punkten, nach 1 961,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 950,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 969,70 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,466 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, wies der SLI einen Wert von 1 973,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der SLI einen Wert von 1 888,23 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.07.2023, den Stand von 1 750,12 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams (+ 5,32 Prozent auf 1,37 CHF), Straumann (+ 1,87 Prozent auf 120,00 CHF), VAT (+ 1,46) Prozent auf 515,20 CHF), Temenos (+ 1,43 Prozent auf 64,00 CHF) und Partners Group (+ 1,42 Prozent auf 1 217,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sonova (-1,89 Prozent auf 275,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,56 Prozent auf 49,73 CHF), Logitech (-1,54 Prozent auf 84,60 CHF), Givaudan (-1,44 Prozent auf 4 257,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,31 Prozent auf 264,10 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 365 799 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at