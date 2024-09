SIX-Handel SLI verbucht am Nachmittag Verluste

Am Montag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,30 Prozent leichter bei 1 954,05 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,469 Prozent auf 1 950,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 959,99 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 962,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 1 950,42 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Der SLI lag vor einem Monat, am 16.08.2024, bei 1 975,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bewegte sich der SLI bei 1 948,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 1 761,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,80 Prozent. Bei 2 023,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 511,00 CHF), Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 553,50 CHF), Swiss Life (+ 0,26 Prozent auf 698,80 CHF), Givaudan (+ 0,22 Prozent auf 4 562,00 CHF) und Novartis (+ 0,17 Prozent auf 98,33 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-3,54 Prozent auf 0,83 CHF), Temenos (-2,93 Prozent auf 59,65 CHF), Sandoz (-1,65 Prozent auf 34,64 CHF), VAT (-1,35 Prozent auf 402,90 CHF) und Richemont (-1,16 Prozent auf 119,10 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 403 287 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,708 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

