SIX-Handel SMI liegt letztendlich im Minus

Am Dienstagabend herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der SMI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 12 037,36 Punkten ab. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,374 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,250 Prozent leichter bei 12 021,49 Punkten in den Handel, nach 12 051,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 12 011,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 151,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 12 254,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 506,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 874,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,76 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 1,56 Prozent auf 4 372,00 CHF), Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 515,50 CHF), Lonza (+ 0,40 Prozent auf 504,60 CHF), Logitech (+ 0,38 Prozent auf 85,02 CHF) und Roche (+ 0,37 Prozent auf 244,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Holcim (-0,83 Prozent auf 81,08 CHF), UBS (-0,73 Prozent auf 27,11 CHF), Sonova (-0,66 Prozent auf 272,40 CHF), Alcon (-0,60 Prozent auf 80,12 CHF) und Geberit (-0,59 Prozent auf 536,20 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 634 686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 244,661 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

