SIX-Handel: SMI verbucht am Mittag Gewinne

So bewegt sich der SMI am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,35 Prozent höher bei 12 052,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,381 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,136 Prozent fester bei 12 027,31 Punkten, nach 12 011,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 996,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 053,62 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,447 Prozent abwärts. Der SMI wies vor einem Monat, am 03.06.2024, einen Wert von 12 007,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der SMI 11 616,87 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 219,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,90 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,35 Prozent auf 502,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,59 Prozent auf 268,20 CHF), Geberit (+ 1,54 Prozent auf 539,20 CHF), Sika (+ 1,14 Prozent auf 258,20 CHF) und Holcim (+ 1,07 Prozent auf 79,28 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swiss Life (-1,21 Prozent auf 652,20 CHF), Swiss Re (-0,69 Prozent auf 107,20 CHF), Zurich Insurance (-0,67 Prozent auf 473,60 CHF), Roche (-0,20 Prozent auf 248,00 CHF) und Novartis (-0,15 Prozent auf 96,32 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 740 439 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,913 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,29 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at