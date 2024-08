SIX-Handel: SPI notiert nachmittags im Plus

Der SPI bewegt sich am Freitag kaum.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 16 164,30 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,137 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 199,41 Zählern und damit 0,237 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 161,08 Punkte).

Im Tagestief notierte der SPI bei 16 146,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 242,67 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 2,04 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 16.07.2024, den Stand von 16 283,02 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 15 935,04 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 16.08.2023, mit 14 498,19 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,94 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,62 Prozent auf 7,77 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,47 Prozent auf 0,40 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,24 Prozent auf 14,30 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,17 Prozent auf 0,06 CHF) und Bell (+ 4,22 Prozent auf 259,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-6,38 Prozent auf 66,00 CHF), Montana Aerospace (-5,70 Prozent auf 18,20 CHF), Xlife Sciences (-4,90 Prozent auf 33,00 CHF), GAM (-4,63 Prozent auf 0,18 CHF) und mobilezone (-3,23 Prozent auf 13,80 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 778 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 250,943 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Im Index bietet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

