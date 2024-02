SIX-Handel SPI präsentiert sich letztendlich schwächer

Der SPI verlor am Dienstagabend an Wert.

Zum Handelsschluss gab der SPI im SIX-Handel um 0,36 Prozent auf 14 581,33 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,933 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,215 Prozent auf 14 666,14 Punkte an der Kurstafel, nach 14 634,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 522,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 690,51 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 631,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wies der SPI einen Stand von 13 899,63 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 13.02.2023, den Stand von 14 443,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,079 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Arundel (+ 34,23 Prozent auf 0,20 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 8,79 Prozent auf 36,50 CHF), Evolva (+ 5,71 Prozent auf 0,67 CHF), Aluflexpack (+ 5,13 Prozent auf 8,20 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,63 Prozent auf 5,65 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-9,93 Prozent auf 1,36 CHF), Peach Property Group (-5,87 Prozent auf 10,26 CHF), DocMorris (-5,35 Prozent auf 92,90 CHF), Spexis (-4,15 Prozent auf 0,21 CHF) und Gurit (-3,92 Prozent auf 66,10 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die Kinarus-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 951 048 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 263,512 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die mobilezone-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

