Skinvisible: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Skinvisible hat sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Skinvisible mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,200 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Skinvisible ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.

Das vergangene Gesamtjahr hat Skinvisible mit einem Umsatz von insgesamt 0,02 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,02 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at