Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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20.05.2026 21:13:16
Slate Path Capital Exits GitLab Stake, According to Recent SEC Filing
According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dated May 15, 2026, Slate Path Capital LP reported selling its entire holding of 5,973,800 shares of GitLab (NASDAQ:GTLB). The estimated value of the trade was $174.48 million, based on the average closing price for the quarter. The net position value declined by $224.20 million, reflecting both share sales and price movements during the period.This was a complete exit from GitLab, with the stake dropping from 3.0% of AUM in the previous quarter to zero post-trade (current stake: n/a of AUM).Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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