SLI aktuell: SLI am Dienstagmittag leichter

Der SLI zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 1 976,09 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,474 Prozent auf 1 976,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 985,46 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 979,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 972,03 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 948,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wies der SLI 1 835,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 756,13 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,05 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 1,86 Prozent auf 1,32 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 259,40 CHF), Richemont (+ 0,51 Prozent auf 137,75 CHF), Swatch (I) (+ 0,47 Prozent auf 171,50 CHF) und Temenos (+ 0,23 Prozent auf 65,65 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swiss Re (-2,07 Prozent auf 108,60 CHF), Straumann (-1,76 Prozent auf 114,65 CHF), Logitech (-1,52 Prozent auf 81,42 CHF), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 475,40 CHF) und Julius Bär (-0,96 Prozent auf 51,72 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 647 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 249,750 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

