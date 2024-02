SLI aktuell: SLI gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Am Donnerstag fällt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 1 803,26 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,450 Prozent auf 1 802,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 810,24 Punkten am Vortag.

Bei 1 797,98 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 803,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,268 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 776,68 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.11.2023, den Wert von 1 641,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, lag der SLI noch bei 1 762,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 2,25 Prozent zu Buche. Bei 1 829,64 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 3,47 Prozent auf 137,00 CHF), Julius Bär (+ 2,09 Prozent auf 48,29 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 37,19 CHF), Holcim (+ 1,09 Prozent auf 66,88 CHF) und Swisscom (+ 0,58 Prozent auf 519,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Roche (-3,28 Prozent auf 239,00 CHF), Sandoz (-1,85 Prozent auf 29,25 CHF), UBS (-1,58 Prozent auf 25,58 CHF), Temenos (-1,04 Prozent auf 87,46 CHF) und Partners Group (-0,94 Prozent auf 1 162,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 286 432 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,794 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,40 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at