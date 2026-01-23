ams-OSRAM Aktie

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

SLI-Kursentwicklung 23.01.2026 15:59:05

SLI aktuell: SLI mit Abgaben

Der SLI sinkt am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,98 Prozent auf 2 126,02 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,456 Prozent auf 2 137,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 125,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 139,87 Zähler.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 1,18 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 140,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der SLI noch bei 2 040,86 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 2 033,28 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,16 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 116,01 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 0,84 Prozent auf 62,72 CHF), ams-OSRAM (+ 0,72 Prozent auf 8,44 CHF), Swisscom (+ 0,25 Prozent auf 603,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 59,52 CHF) und Temenos (+ 0,00 Prozent auf 73,75 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Adecco SA (-2,75 Prozent auf 22,62 CHF), Swiss Life (-2,36 Prozent auf 826,40 CHF), Holcim (-2,35 Prozent auf 78,02 CHF), Alcon (-2,07 Prozent auf 63,34 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,96 Prozent auf 180,05 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1 134 321 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 295,883 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 9,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,56 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

