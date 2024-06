SLI aktuell: SLI zeigt sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,54 Prozent schwächer bei 1 952,72 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 952,41 Zählern und damit 0,556 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 963,32 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 1 950,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 953,44 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 958,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 908,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 1 745,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 0,49 Prozent auf 509,00 CHF), Swiss Re (+ 0,35 Prozent auf 113,50 CHF), Straumann (+ 0,14 Prozent auf 108,50 CHF), Nestlé (+ 0,08 Prozent auf 94,76 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,02 Prozent auf 487,30 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams (-2,91 Prozent auf 1,19 CHF), VAT (-2,01 Prozent auf 491,30 CHF), Schindler (-1,97 Prozent auf 229,40 CHF), Richemont (-1,71 Prozent auf 138,10 CHF) und Partners Group (-1,49 Prozent auf 1 153,50 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 236 737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,449 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

