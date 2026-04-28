Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Kursentwicklung im Fokus
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28.04.2026 12:26:53
SLI aktuell: So performt der SLI aktuell
Um 12:08 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,32 Prozent auf 2 098,93 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,471 Prozent auf 2 095,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 105,60 Punkten am Vortag.
Bei 2 089,20 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 101,79 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 1 999,31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 109,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der SLI 1 946,54 Punkte auf.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,42 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,02 Prozent auf 188,25 CHF), Amrize (+ 1,02 Prozent auf 45,67 CHF), UBS (+ 1,00 Prozent auf 33,47 CHF), Zurich Insurance (+ 0,67 Prozent auf 544,40 CHF) und Holcim (+ 0,55 Prozent auf 73,44 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Novartis (-2,95 Prozent auf 110,72 CHF), Sandoz (-1,66 Prozent auf 61,80 CHF), Roche (-1,31 Prozent auf 317,00 CHF), Lonza (-1,11 Prozent auf 483,20 CHF) und Galderma (-1,04 Prozent auf 161,75 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 165 701 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 277,772 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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