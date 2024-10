SLI aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im SLI

Letztendlich schloss der SLI am Freitag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 1 969,17 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,218 Prozent schwächer bei 1 964,62 Punkten, nach 1 968,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 974,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 961,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 1,20 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 04.09.2024, den Stand von 1 968,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 961,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, stand der SLI noch bei 1 680,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,66 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Swatch (I) (+ 2,74 Prozent auf 185,70 CHF), Sandoz (+ 1,69 Prozent auf 35,46 CHF), Zurich Insurance (+ 0,95) Prozent auf 509,60 CHF), Julius Bär (+ 0,93 Prozent auf 51,92 CHF) und Holcim (+ 0,88 Prozent auf 82,30 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen SGS SA (-1,76 Prozent auf 93,64 CHF), Givaudan (-1,58 Prozent auf 4 434,00 CHF), Lonza (-1,39 Prozent auf 525,00 CHF), Geberit (-1,27 Prozent auf 529,00 CHF) und Alcon (-1,12 Prozent auf 83,04 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 654 005 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,981 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at