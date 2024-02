SLI-Handel aktuell: Am Mittag Gewinne im SLI

Am Freitag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,15 Prozent stärker bei 1 802,36 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,156 Prozent höher bei 1 802,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 799,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 806,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 801,10 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,041 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 09.01.2024, einen Stand von 1 775,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, betrug der SLI-Kurs 1 678,21 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, lag der SLI bei 1 772,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 2,20 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 19,00 Prozent auf 2,32 CHF), Alcon (+ 2,09 Prozent auf 67,42 CHF), Julius Bär (+ 1,40 Prozent auf 47,04 CHF), VAT (+ 1,38 Prozent auf 425,30 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,23 Prozent auf 287,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Nestlé (-1,69 Prozent auf 96,68 CHF), SGS SA (-1,03 Prozent auf 82,28 CHF), Lindt (-0,88 Prozent auf 11 320,00 CHF), Holcim (-0,67 Prozent auf 65,18 CHF) und Givaudan (-0,66 Prozent auf 3 621,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 11 079 087 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273,821 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at