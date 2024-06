SLI-Handel aktuell: SLI am Mittag schwächer

Der SLI zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,93 Prozent auf 1 945,04 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 1 963,64 Punkte an der Kurstafel, nach 1 963,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 943,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 964,79 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.05.2024, betrug der SLI-Kurs 1 922,78 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, wies der SLI 1 922,65 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, wies der SLI einen Stand von 1 771,84 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,29 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 0,45 Prozent auf 246,90 CHF), Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 95,20 CHF), Lonza (+ 0,06 Prozent auf 481,40 CHF), Novartis (+ 0,00 Prozent auf 94,26 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 10 600,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-2,85 Prozent auf 88,56 CHF), Richemont (-2,46 Prozent auf 142,45 CHF), UBS (-1,87 Prozent auf 26,70 CHF), Partners Group (-1,87 Prozent auf 1 153,50 CHF) und Sika (-1,75 Prozent auf 258,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 505 569 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 254,537 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Mit 5,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

