SLI-Handel aktuell: SLI fällt

Das macht der SLI am Freitagnachmittag.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,90 Prozent schwächer bei 1 756,08 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,636 Prozent auf 1 760,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 772,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 766,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 748,90 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 724,97 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 1 685,56 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.01.2023, den Stand von 1 703,21 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 0,33 Prozent auf 90,14 CHF), UBS (+ 0,24 Prozent auf 25,44 CHF), Swiss Re (-0,10 Prozent auf 95,84 CHF), Nestlé (-0,43 Prozent auf 98,35 CHF) und Lindt (-0,49 Prozent auf 10 100,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lonza (-2,42 Prozent auf 342,10 CHF), SGS SA (-1,96 Prozent auf 73,90 CHF), Swatch (I) (-1,88 Prozent auf 219,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,62 Prozent auf 35,88 CHF) und VAT (-1,54 Prozent auf 383,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 2 346 638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 276,075 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index.

