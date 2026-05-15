SmartEbookcom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SmartEbookcom hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat SmartEbookcom im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SmartEbookcom 1,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at