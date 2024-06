SMI aktuell: Börsianer lassen SMI schlussendlich steigen

Am Dienstag kletterte der SMI via SIX letztendlich um 0,30 Prozent auf 12 039,64 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,407 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,356 Prozent stärker bei 12 046,28 Punkten, nach 12 003,52 Punkten am Vortag.

Bei 11 996,51 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 048,75 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der SMI mit 12 037,99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 623,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 11 386,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,67 Prozent auf 51,16 CHF), Swiss Life (+ 1,54 Prozent auf 647,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,13 Prozent auf 258,90 CHF), Partners Group (+ 1,05 Prozent auf 1 157,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,00 Prozent auf 111,25 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-0,60 Prozent auf 141,25 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 93,15 CHF), Nestlé (-0,21 Prozent auf 94,90 CHF), Sonova (-0,18 Prozent auf 271,20 CHF) und Swisscom (+ 0,08 Prozent auf 496,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 649 793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 256,627 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

