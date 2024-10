SMI aktuell: Das macht der SMI am Mittag

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,67 Prozent höher bei 12 274,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,444 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,278 Prozent leichter bei 12 159,22 Punkten, nach 12 193,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 130,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 279,78 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,721 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.09.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 042,78 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.07.2024, den Stand von 12 333,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, lag der SMI noch bei 10 814,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,88 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 85,76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 50,14 CHF), UBS (+ 1,32 Prozent auf 28,35 CHF), Holcim (+ 1,13 Prozent auf 84,24 CHF) und Sonova (+ 0,85 Prozent auf 320,90 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-0,82 Prozent auf 81,92 CHF), Givaudan (-0,68 Prozent auf 4 364,00 CHF), Logitech (-0,67 Prozent auf 74,24 CHF), Novartis (-0,04 Prozent auf 100,76 CHF) und Swiss Life (+ 0,00 Prozent auf 723,20 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 069 745 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,869 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,71 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at