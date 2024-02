SMI aktuell: SMI am Mittag mit Abgaben

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,37 Prozent leichter bei 11 401,33 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,303 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,406 Prozent tiefer bei 11 396,67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11 443,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 362,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 422,40 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 0,302 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Stand von 11 137,79 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wurde der SMI mit 10 391,16 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, den Wert von 11 285,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 088,62 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swiss Life (+ 1,03 Prozent auf 626,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,94 Prozent auf 442,50 CHF), UBS (+ 0,65 Prozent auf 26,17 CHF), Swisscom (+ 0,62 Prozent auf 518,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,59 Prozent auf 99,68 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Novartis (-2,58 Prozent auf 90,20 CHF), Holcim (-1,21 Prozent auf 67,02 CHF), Sonova (-1,07 Prozent auf 276,20 CHF), Lonza (-0,83 Prozent auf 429,00 CHF) und Richemont (-0,77 Prozent auf 129,45 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 867 026 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 275,319 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6,50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

