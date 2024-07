SMI aktuell: SMI schwächelt am Donnerstagmittag

Der SMI verliert am vierten Tag der Woche an Boden.

Am Donnerstag geht es im SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 12 289,76 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,412 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,173 Prozent schwächer bei 12 312,63 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 333,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 12 346,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 234,44 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,375 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, wies der SMI einen Stand von 12 046,61 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 11 230,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, betrug der SMI-Kurs 11 103,55 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,02 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 3,77 Prozent auf 528,40 CHF), Nestlé (+ 0,75 Prozent auf 94,32 CHF), Zurich Insurance (+ 0,61 Prozent auf 479,60 CHF), Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 531,00 CHF) und Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 4 228,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-6,15 Prozent auf 48,03 CHF), Partners Group (-1,49 Prozent auf 1 190,00 CHF), Novartis (-1,33 Prozent auf 97,74 CHF), UBS (-0,69 Prozent auf 27,41 CHF) und Logitech (-0,67 Prozent auf 79,64 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 474 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,441 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Mit 5,97 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

