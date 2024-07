SMI aktuell: SMI zum Start in der Verlustzone

Der SMI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,22 Prozent schwächer bei 12 221,09 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,419 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,087 Prozent schwächer bei 12 236,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 247,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 213,27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 243,73 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 0,932 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.06.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 060,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 296,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 120,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,41 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 434,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 0,62 Prozent auf 95,68 CHF), Roche (+ 0,18 Prozent auf 278,90 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 530,50 CHF), Nestlé (-0,02 Prozent auf 94,22 CHF) und Givaudan (-0,07 Prozent auf 4 224,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Lonza (-2,40 Prozent auf 505,20 CHF), UBS (-1,35 Prozent auf 26,99 CHF), Logitech (-1,19 Prozent auf 78,26 CHF), Sika (-0,90 Prozent auf 263,00 CHF) und Geberit (-0,89 Prozent auf 556,80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 251 688 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 250,440 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,97 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at